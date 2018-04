Campania: Borrelli (Verdi), si riconosca al più presto lo status di pubblico ufficiale per medici e infermieri

- "L'ennesima aggressione ai danni dell'equipe di un'ambulanza, riportata da Il Mattino, conferma che siamo di fronte a una vera e propria emergenza alla quale bisogna porre rimedio se non si vuole arrivare a una tragedia che, a oggi, abbiamo più volte sfiorato". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "è assurdo che medici e infermieri debbano mettere a rischio la loro vita per poter intervenire e salvarne altre". "E' necessario anche ascoltare le richieste che arrivano da medici e infermieri riuniti nell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate che chiedono il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale e la possibilità di potersi allontanare quando non ci sono le condizioni per intervenire serenamente e di tornare ad assistere il paziente solo se c'è la presenza delle forze dell'ordine", ha aggiunto Borrelli, concludendo: "Il Parlamento deve intervenire su questa materia prima che si verifichi una tragedia".(Ren)