Campania: abusivismo, avviato iter per proposta inasprimento sanzioni penali ed amministrative (2)

- Stamani si sono tenute le audizioni con gli Ordini professionali degli architetti e degli ingeneri della Campania, con il presidente di Anci, Domenico Tuccillo, Sindaco di Afragola, con il magistrato Aldo De Chiara, con i rappresentanti di Legambiente e di altre associazioni. “Questa proposta di legge alle Camere, che incide su una problematica sociale e territoriale emergenziale, qual è l’abusivismo edilizio in Campania - ha sottolineato Piscitelli -, e che affronta la questione sia dal punto di vista della demolizione dei manufatti abusivi esistenti sia dell’inasprimento delle sanzioni e dall’allargamento dei soggetti coinvolti, come professionisti ed imprese, mette in campo forti strumenti di deterrenza dell’abusivismo edilizio. Le audizioni che si sono svolte stamani sono state molto utili e costruttive e finalizzate ad un ulteriore miglioramento del testo di legge” ha concluso Piscitelli, fissando al 30 aprile il termine per formalizzare eventuali proposte migliorative e all’11 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti. (Ren)