Campania: firmata intesa per il superamento degli stereotipi di genere (2)

- "Oggi è una giornata importante perché si dà vita ad una forte sinergia per favorire la cultura della parità di genere fin dall'età scolare perché è necessario puntare sull'educazione e sull'istruzione per far crescere nuove generazioni sotto l'insegna del rispetto delle diversità e delle pari opportunità, basi fondamentali per una società civile nella quale ogni essere umano possa esprimersi al meglio", ha dichiarato la D'Amelio, che ha anche commentato i recenti episodi di violenze di studenti nei confronti di docenti che si sono verificati in alcune scuole italiane: "Sono d'accordo con il ministro Fedeli sul fatto che la scuola e le altre istituzioni devono reagire con determinazione ed in maniera esemplare contro gli studenti che si rendono responsabili di questi fatti gravi, anche escludendoli dagli scrutini finali, ma questa azione deve essere affiancata da una forte azione educativa nelle famiglie e nelle scuole. E' questo uno dei principi portanti della legge regionale contro il bullismo approvata, prima Regione in Italia, da questo Consiglio regionale". (segue) (Ren)