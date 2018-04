Napoli: assessore Panini, approvato schema di accordo per riscossione tassa di soggiorno

- La giunta comunale di Napoli, con delibera a firma dell'assessore al Bilancio Enrico Panini, ha approvato oggi lo schema di accordo da applicare agli intermediari turistici interessati alla digitalizzazione delle procedure di riscossione dell'imposta di soggiorno nella città di Napoli. Gli operatori che aderiranno all'accordo, rispondendo ad una manifestazione di interesse di prossima pubblicazione, saranno tenuti a riscuotere, e successivamente con cadenza mensile a riversare al Comune, l'imposta in luogo dei gestori delle strutture ricettive al momento del pagamento da parte dei turisti del soggiorno. "Un operazione che, proprio grazie alla digitalizzazione delle procedure, porterà grandi risultati per il comune di Napoli in termini di contrasto all'evasione della fetta di mercato turistico privato", ha commentato Panini, sottolineando che "i vantaggi non sono solo per l'amministrazione: con questa modalità, si semplifica e si digitalizza il processo di riscossione, ora in capo agli intermediari che garantiscono, così, agli utenti un servizio completo e trasparente; i soggetti che offrono ospitalità, invece, non hanno più l'onere di riscuotere manualmente la tassa di soggiorno ai propri ospiti che, a loro volta, non hanno ulteriori preoccupazioni o adempimenti da effettuare". (Ren)