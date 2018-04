Campania: abusivismo, avviato iter per proposta inasprimento sanzioni penali ed amministrative

- La I Commissione consiliare permanente, presieduta da Alfonso Piscitelli (gruppo De Luca presidente), ha avviato l’iter per l’esame della proposta di legge alle Camere, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, “Disposizioni per l’aumento delle sanzioni penali ed amministrative in materia di abusivismo edilizio e misure straordinarie per la demolizione degli immobili abusivi. Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e al Codice Penale”. La proposta di legge, ad iniziativa del vice presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, è finalizzata a rendere più efficace e concreta l’azione di contrasto alla costruzione di immobili abusivi attraverso una maggiore capacità dissuasiva delle sanzioni previste in materia, nonché a prevedere misure straordinarie per la demolizione degli immobili realizzati in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche attraverso un incisivo e deciso intervento centralizzato. (segue) (Ren)