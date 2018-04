Lavoro: Duraccio (Consulenti del lavoro), il 54% delle famiglie campane arriva con difficoltà a fine mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È significativo, come peraltro emerge dall’Osservatorio statistico di categoria, che oltre la metà delle famiglie della Campania (il 54,6%) arriva a fine mese con grande difficoltà. A seguire ci sono Sicilia (47%), Sardegna (43%) e Calabria (42,5%). Nel Nord, invece, ci sono percentuali irrisorie. Ciò significa che la pur esistente ripresa economica non ha avuto riflessi significativi nel Mezzogiorno e che anzi il divario, in termini di ricchezza ed occupazione, tra le regioni del Nord e del Sud Italia sia aumentato”. Lo ha detto Edmondo Duraccio, presidente dei Consulenti del Lavoro di Napoli aprendo i lavori del workshop partenopeo. “La questione meridionale è più che attuale e necessita che il Governo intervenga con misure mirate e strutturali. Emblematico è, infatti, il dato del divario dell’occupazione tra Nord e Sud emerso dal rapporto dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro. Tale divario – ha aggiunto Duraccio - ai tempi dell’economia prevalentemente industriale del 1977 era del 9% mentre oggi, rilevazioni del 2017, è più del 20%. Quindi, un’Italia spaccata in due”. “Dal 2008 il blocco occupazionale è stato evidente, ma l’inversione di tendenza è già attiva - ha evidenziato l’assessore Sonia Palmeri, assessore al Lavoro della Regione Campania -. L’occupazione pian piano sta crescendo, anche con le politiche regionali sull’industrializzazione e con la difesa di ciò che c’è sul territorio. Noi istituzioni abbiamo il compito di stare vicino agli imprenditori soprattutto quando viene palesato un momento di crisi”. (segue) (Ren)