Sanità: Di Scala (FI), dati Osservasalute confermano deriva sistema sanitario regionale

- "In Campania moriamo di più e prima. I dati di Osservasalute smentiscono clamorosamente gli entusiastici proclami del governatore-commissario De Luca e confermano purtroppo le nostre denunce sulla grave deriva di un sistema sanitario regionale che si regge esclusivamente sul sacrificio di chi vi lavora". Lo afferma la Consigliera regionale campana Maria Grazia Di Scala, per la quale "le difficoltà di accesso ai servizi sanitari, frutto dI un'assoluta incapacità di governance, sono la prima causa di questo intollerabile stato di cose". Per l'esponente di Forza Italia "in Campania, più che altrove, emerge con forza la differenza che corre tra il governare e gestire politicamente un sistema che dovrebbe invece concentrarsi esclusivamente sul diritto alla salute dei cittadini". "Di questo passo - conclude la Consigliera regionale campana di Forza Italia - non si capisce in che modo si possa prevedere l'uscita della Campania dal commissariamento per fine anno".(Ren)