Campania: eletto nuovo consiglio di Confcoperative Federsolidarietà, alla guida Giovanpaolo Gaudino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea delle cooperative sociali nella rete di Confcooperative Federsolidarietà Campania, con oltre 4.000 addetti, in maggioranza anche soci delle cooperative in cui prestano lavoro, ha eletto il nuovo consiglio della federazione, confermando alla guida dello stesso Giovanpaolo Gaudino. L’assemblea si è svolta ieri a Napoli, presso l’Ipogeo della Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, alla presenza di centinaia di imprenditori cooperativi. "Questa assemblea è stata il coronamento di un lavoro portato avanti in questi anni. Continueremo a lavorare per sostenere le cooperative sociali e le comunità nelle quali operano, mettendo insieme valori, competenze e visioni", ha commentato Gaudino, subito dopo l’elezione. Da parte sua, il presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea, ha consegnato a Gaudino il mandato di supportare la cooperazione sociale e di perseverare nel lavoro di rappresentanza e di intercettazione dei bisogni della base associativa. (segue) (Ren)