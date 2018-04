Campania: ospedale Sant'Agata dei Goti accorpato all'Ao Rummo, sarà polo oncologico (2)

- Postiglione e Pizzuti, inoltre, hanno annunciato che "per garantire l’inizio del funzionamento delle attività aggiuntive, quali riabilitazione e lungodegenza, che assicureranno un nuovo servizio per il completamento dei percorsi clinici dell’Azienda e un significativo recupero finanziario, la Regione è in procinto di autorizzare, in anticipazione sulle quote 2019, ulteriori 30 assunzioni". "In ogni caso - hanno sottolineato -, continuerà ad essere garantita l’assistenza e i ricoveri h 24, gestendo gli accessi urgenti in integrazione con il 118 che presidierà la struttura nelle ore notturne, rafforzandone così la capacità di risposta quale spoke del Rummo nell’ambito della rete dell’emergenza. Infatti l’ospedale S. Alfonso Maria dei Liguori manterrà la medicina interna, la chirurgia, la rianimazione, oltre che i servizi di radiologia, laboratorio d’analisi e cardiologia nonché l’ambulatorio di ortopedia". (segue) (Ren)