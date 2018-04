Sanità: ospedale di Solofra annesso con pronto soccorso al Moscati di Avellino

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commissario per la Sanità, con la firma del decreto n.29 del 19 aprile 2018, ha disposto l'annessione all'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino del presidio ospedaliero "Landolfi" di Solofra, quale presidio con Pronto soccorso. "L'annessione del presidio di Solofra al Moscati - è scritto in una nota della Regione Campania - si inquadra nell'ambito dell'attuazione del Piano della Rete ospedaliera regionale, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, e rappresenta un ulteriore atto concreto per il diritto alla salute, dalla parte dei cittadini e di tutti territori". (Ren)