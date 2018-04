Campania: Borrelli (Verdi), controlli straordinari in tutte le stazioni e gli stazionamenti a rischio

- "Siamo soddisfatti che sia stato ascoltato l'appello del presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, e che la stazione La Trencia continui a osservare gli orari normali di apertura, ma resta l'amaro in bocca che abbiano dovuto minacciare la chiusura anticipata per avere quell'attenzione che dovrebbe essere normale da parte delle forze dell'ordine". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "ora, per non ritrovarsi in situazioni simili, la Prefettura disponga controlli straordinari in tutte le stazioni e gli stazionamenti dove è maggiore il rischio di aggressioni e violenze in piena collaborazione con i rappresentanti delle aziende di trasporto operanti sul territorio". (Ren)