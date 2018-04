Salute: visite gratuite nelle scuole di Napoli contro le malattie cardiovascolari

- L'iniziativa di solidarietà, promossa dal Rotary Afragola-Frattamaggiore-Porte di Napoli, parte dai dati di una ricerca medico scientifica, recentemente diffusi, sulle differenze medico-sanitarie tra Nord e Sud. Il risultato è che i cittadini del Mezzogiorno si ammalano più spesso per mancanza di adeguate attività di prevenzione. Una tendenza, assolutamente negativa, che però è diventata terreno di impegno territoriale da parte di varie associazioni ed enti. Come conferma la presentazione del progetto di prevenzione delle patologie cardiovascolari infantili «Il Futuro nel cuore», realizzato dal Rotary Afragola-Frattamaggiore–Porte di Napoli in collaborazione con il «Comitato della Croce Rossa» di Napoli e con il patrocinio dell'Asl Napoli 2 Nord. (segue) (Ren)