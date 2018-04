Salute: visite gratuite nelle scuole di Napoli contro le malattie cardiovascolari (2)

- Visite cardiologiche neonatali e pediatriche gratuite presso gli istituti scolastici per offrire ai neonati e ai bambini del comprensorio rotariano la possibilità di diagnosticare eventuali patologie cardiovascolari. L'iniziativa, coordinata dal Prof. Marco Mucerino, docente di Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'università degli Studi di Napoli «Federico II», è ispirata ai valori rotariani della solidarietà e dell'aiuto a favore di chi non fa prevenzione per motivi prettamente economici.”Il valore positivo della prevenzione non è quantificabile – hanno detto i promotori dell'iniziativa nel corso della presentazione che si è tenuta presso l'hotel "La Lanterna" di Villaricca – perché si tratta di salvare vite umane e soprattutto quella dei bambini”. (Ren)