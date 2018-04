Napoli: stipulato protocollo d'intesa fra Comune e Istituto per non vedenti Martuscelli

- Un protocollo d'intesa fra il Comune di Napoli e l'istituto per non vedenti Domenico Martuscelli è stato sottoscritto questa mattina a Palazzo San Giacomo. Scopo dell'accordo è sviluppare forme di collaborazione in ambito sociale e rilanciare le attività dell'Istituto, commissariato nel 2015 dal Ministero dell'Istruzione per problemi economici.L'intesa prevede forme di cooperazione fra il Comune e l'Istituto, soprattutto per la progettazione d'iniziative e attività rivolte alle persone non vedenti, ipovedenti o disabili.(Ren)