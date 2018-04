Napoli: D'Ippolito (difensore civico), eav ripristini servizio stazione "Trencia" Circumflegrea

- "L'Eav ripristini il servizio negli orari soliti nella stazione 'Trencia' della Circumflegrea, garantendo, nel contempo, la sicurezza nei trasporti". A chiederlo, con una lettera indirizzata al Presidente, Umberto De Gregorio, è il Difensore Civico della Regione Campania, Francesco Eriberto D'Ippolito."Il ricorso presentato da alcune associazioni segnala la chiusura anticipata della fermata della Circumflegrea, stazione 'Trencia' a Pianura, disposta per evitare non meglio precisati atti vandalici – spiega D'Ippolito - , ma è evidente che una società regionale non può disporre una tale limitazione del trasporto pubblico senza giusto motivo e soprattutto senza limiti temporali in quanto tale provvedimento causa inevitabilmente un'ingiustificata interruzione di pubblico servizio e un grave disagio ad una grande fetta della cittadinanza regionale".(Ren)