Napoli: domani a Villa Domi una tavola rotonda per i 50 anni dal Sessantotto

- Domani a Napoli, alle ore 17, presso Villa Domi, si terrà una tavola rotonda dal titolo "E se tornasse quella passione impertinente?", organizzata dal movimento di opinione Polo Sud e dalla Casa editrice Controcorrente, come evento culturale e politico a 50 anni dal 1968. Dopo le introduzioni di Amedeo Laboccetta, fondatore di Polo Sud, e di Luigi Branchini, presidente del Centro studi Pietro Golia, il giornalista Alessandro Sansoni modererà la tavola rotonda alla quale prenderanno parte Marcello Veneziani, Marco Rizzo, Berardo Impegno ed Emiddio Novi. L'evento si concluderà con una cena sociale con i relatori. "La politica e' da tempo in esilio - ha dichiarato Laboccetta - e la passione politica sembra pesantemente smarrita soprattutto tra le giovani generazioni. Ripartiamo dal '68 per riflettere seriamente sul futuro della nostra Nazione". Il professor Luigi Branchini ha aggiunto: "Senza cultura non può esistere la politica. Ecco perché attraverso Polo Sud e Controcorrente siamo riusciti a far ripartire alla grande il nostro treno culturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia. L'evento di Napoli e' il primo importante tassello per far tornare la passione, l'entusiasmo e la giusta motivazione innanzitutto tra i giovani". (Ren)