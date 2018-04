Napoli: M5s, domenica a Torre Del Greco ripuliamo l'arenile di Porto-Scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cambiamento della città, verso il decoro e la legalità, necessita di azioni concrete in grado di sensibilizzare la comunità ad una cittadinanza più attiva e partecipativa". Così gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Torre del Greco, nel napoletano, hanno annunciato che domenica 22 aprile, dalle 9.30 alle 13, puliranno gli spazi antistanti l'area giochi di via Calastro fino alla spiaggia. "L'arenile di Porto-Scala, inaugurato meno di due anni fa, ad oggi è letteralmente invaso da rifiuti di ogni genere mentre le operazioni di spazzamento funzionano a singhiozzo", hanno dichiarato i Cinque stelle, sottolineando: "Quella che doveva essere un'area accogliente per il tempo libero delle famiglie, si è trasformata in un percorso ad ostacoli, bloccato da bidoni, bottiglie di plastica e detriti nelle adiacenze di una passeggiata non più praticabile". (segue) (Ren)