Napoli: M5s, domenica a Torre Del Greco ripuliamo l'arenile di Porto-Scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'operazione di pulizia parteciperà anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo, che ha spiegato: "i partiti hanno sempre fatto a gara per tagliare nastri di opere pubbliche poi abbandonate a se stesse. E' molto grave che nella progettazione non si sia mai chiesto il parere dei cittadini, non siano mai state prese in considerazione le potenzialità di una programmazione dal basso e partecipata con la costruzione di un rete di realtà territoriali al lavoro per un obiettivo comune. Quello che il Movimento 5 Stelle di Torre del Greco fa da più di dieci anni è proprio questo: coinvolgere, agire, favorire la partecipazione in un'ottica di miglioramento della qualità della vita. Non capisco con quale faccia chi ha governato questa città per decenni stia mettendo in piedi in questa settimana operazioni di facciata, senza compiere alcun mea culpa sullo spreco di denaro pubblico a cui hanno assistito i cittadini. Noi saremo a Porto-Scala, armati di scope, palette e rastrelli, per lanciare un segnale chiaro: siamo gli unici che possono ridare una città vivibile, un mare pulito e una spiaggia non inquinata ai cittadini di Torre del Greco". (Ren)