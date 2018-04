Napoli: presentata questa mattina la stagione teatrale 2018/2018 del Teatro Stabile (3)

- La nuova stagione si aprirà il 24 ottobre 2018 al Teatro Mercadante con "Salomè" di Oscar Wilde, in scena fino all'11 novembre, con la regia di Luca De Fusco, interpretato da Eros Pagni, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Silvia Biancalana, Paolo Cresta, Luca Iervolino, Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Giacinto Palmarini, Paolo Serra, Enzo Turrin e altri attori da definire. Il 7 novembre 2018, invece, sarà inaugurata la Stagione del Teatro San Ferdinando con lo spettacolo "Le rane" di Aristofane, con la regia Giorgio Barberio Corsetti e protagonisti Salvo Ficarra e Valentino Picone, in scena fino al 18 novembre. Lo spettacolo, ospitato al Teatro Greco di Siracusa lo scorso anno, tornerà in scena in una nuova edizione pensata per i teatri all’italiana. (Ren)