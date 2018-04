Campania: firmata intesa per il superamento degli stereotipi di genere

- E' stato firmato, questa mattina, nella sede del Consiglio regionale della Campania, dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Luisa Franzese, e dalla consigliera regionale di Parità della Campania, Domenica Marianna Lomazzo, un protocollo d'Intesa per il "Superamento degli stereotipi di genere che influenzano i percorsi formativi ed alimentano fenomeni discriminatori". Hanno partecipato, il presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio, l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini e la consigliera regionale delegata alle Pari opportunità, Loredana Raia. "Con la sottoscrizione del protocollo - è spiegato in una nota della Regione Campania -, si confermano la volontà e l'impegno di sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, del corpo docente e delle famiglie nell'ambito di attività e di progetti e di ogni altra iniziativa utile, volti alla sensibilizzazione sul tema della parità e delle pari opportunità e per il superamento degli stereotipi e delle discriminazioni di genere. Per questo, si mettono in sinergia le consigliere di parità territoriali e i rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e si istituisce un Comitato paritetico coordinato da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale". (segue) (Ren)