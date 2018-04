Stadio Collana: M5s, in fumo 300mila euro per opere e consulenze (2)

- "Abbiamo avuto la sensazione – hanno dichiarato gli esponenti M5s - di trovarci su un campo di battaglia. Le opere sono ancora al palo, ad attestare quanto tempo ancora servirà per restituire ai napoletani un impianto fondamentale a dare un’alternativa alle tante manifestazioni che ospitate in questa città e a creare le condizioni per un rilancio economico e occupazionale dell’area collinare. Se saranno destinati altrove i 12 milioni di euro inizialmente previsti per restituire a nuova luce questa struttura, sarà solo colpa di una gestione scellerata da parte di Regione e Comune, che hanno consentito che un bene pubblico finisse nelle mani di un gruppo di privati”. Firmataria di un’interrogazione, la consigliera regionale Muscarà ha chiesto al presidente della giunta regionale di sapere "come sono stati spesi i 300mila euro impegnati per consulenze, progetti e messa in sicurezza, alla luce di un tale stato di fatiscenza e di precarie condizioni strutturali in cui versa il Collana, come abbiamo avuto modo di testimoniare nel corso della nostra visita di questa mattina". "Sono pronto a portare il caso Collana in Parlamento", ha annunciato Amitrano. (Ren)