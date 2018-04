Terra dei fuochi: Zinzi, audizione per messa in sicurezza del sito 'Ex Isolmer' a Teano (2)

- "L'audizione di questa mattina - ha dichiarato il presidente della III Commissione speciale, Gianpiero Zinzi - risponde alle sollecitazioni pervenuteci dall'Associazione 'No Imp' di Teano che ringrazio per il quotidiano impegno di vera scintilla del territorio. Lo stato di abbandono e degrado in cui versa l'area ex Isolmer è vergognoso e rappresenta una continua fonte di preoccupazione per i cittadini. L'ultimo sopralluogo dell'Arpac ha confermato la necessità di procedere alla rimozione dei rifiuti. Abbiamo chiarito nel corso dell'audizione che le attività di messa in sicurezza dell'area e l'eventuale successiva realizzazione di un impianto di rifiuti in loco dovranno seguire due percorsi diversi. Ho chiesto alla Presidente D'Amelio di discutere in Consiglio la proposta di legge che mira a chiarire quanto disposto dalla legge regionale 14/2016 in materia di rifiuti. Occorre che il Consiglio regionale si esprima entro il 9 maggio, data della Conferenza dei Servizi in cui si discuterà della richiesta di autorizzazione per l'impianto. I cittadini non possono attendere la burocrazia o l'inerzia della proprietà". (Ren)