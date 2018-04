Napoli: riapre domani il Parco “Marco Mascagna”

- Riaprirà domani venerdì 20 aprile il Parco “Marco Mascagna”, chiuso dal mese di agosto scorso per la caduta di un grosso ramo di cedro. A seguito di tale episodio, si è reso indispensabile ricostruire una dettagliata analisi storica del Parco e procedere ad una valutazione di stabilità di tutte le alberature. Numerose sono state le verifiche effettuate per quantificare il grado di criticità di ogni singola alberatura che insieme agli interventi tecnici posti in essere, hanno avuto l'obiettivo di coniugare l'esigenza della salvaguardia del patrimonio arboreo esistente e la tutela della pubblica incolumità. Prima di arrivare alla sofferta decisione dell'abbattimento di alberature con aspettativa di vita gravemente compromessa e già sostituite con alberi giovani, sono state esperite, in più fasi e con differenti strumenti diagnostici, tutte le indagini tecniche possibili. Tale attenzione, posta a ridurre al minimo gli abbattimenti, ha reso necessario un iter procedurale molto complesso che solo ora consente la restituzione del Parco alla fruizione dei cittadini nella condizione di totale sicurezza. (segue) (Ren)