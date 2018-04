Napoli: Borrelli (Verdi), manifestazione San Giovanni contro le 'stese'

- "Stamattina sono andato alla marcia contro le 'stese' promossa a San Giovanni a Teduccio perché credo nel valore simbolico e reale di iniziative come queste, ma ora è importante non disperdere quello spirito di riappropriazione del territorio che ha animato la manifestazione che ha visto una straordinaria presenza di giovani e di residenti del quartiere". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "non disperdere quanto di buono ha seminato la manifestazione significa anche cominciare a non girarsi dall'altra parte quando ci sono le stese o altri episodi violenti o comunque dimostrazioni di forza degli appartenenti ai clan della zona". "E' importante che la parte sana del quartiere faccia sentire la propria voce, anche collaborando con le forze dell'ordine per aiutarle ad assicurare alla giustizia i responsabili del clima di terrore che si vive in certe zone" ha aggiunto Borrelli.(Ren)