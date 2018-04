Napoli: Ederoclite (Pd), direzione nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In accordo con il segretario Massimo Costa, nei prossimi giorni sarà convocata la direzione provinciale che avrà come ordine del giorno la Città Metropolitana". Lo ha annunciato, in una nota, Tommaso Ederoclite, presidente dell'assemblea del partito democratico metropolitano di Napoli. "Come da statuto - ha spiegato - le decisioni si prendono negli organi del partito ed è lì che se ne costruisce la linea". "Nelle prossime settimane, inoltre, stiamo organizzando una conferenza cittadina oltre ad una serie di iniziative per gettare le basi per una conferenza programmatica su Napoli, dove discuteremo con le associazioni, i segretari e i consiglieri municipali della difficile situazione del comune di Napoli ed inizieremo a lavorare collettivamente ad una proposta politica per la città", ha concluso. (Ren)