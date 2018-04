Napoli: domani la tavola rotonda sulla prima edizione di "CamminaNapoli"

- In occasione della prima edizione di "Walking4life-camminaNAPOLI", camminata non competitiva di 5 km prevista per sabato 5 maggio, domani, nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, alle ore 15 si svolgerà, una tavola rotonda sul tema: "Prevenzione e città con medici e specialisti su salute, stili di vita, mobilità utile e sostenibile. Interverranno tra gli altri gli assessori allo Sport Ciro Borriello e alle Politiche Sociali Roberta Gaeta. "CamminaNapoli" si svolgerà sabato nel centro storico della città per riscoprire l'importanza del movimento nella vita quotidiana ed è il primo di una serie di eventi sulla camminata sportiva promosso e organizzato da Gvst Group con Asd Calabria Fitwalking e Centro tecnico Walking4life, per diffondere nella collettività la consapevolezza che muoversi fa bene, migliora il nostro umore, aumenta il senso di benessere, allontana le tensioni, potenzia l'elasticità del muscolo cardiaco e soprattutto è un importante strumento per contrastare obesità e diabete. (segue) (Ren)