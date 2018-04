Campania: domani la firma dell'intesa tra l'ufficio scolastico e il consigliere regionale di parità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11.00, presso nella sala Caduti di Nassiriya della sede del Consiglio regionale al Centro direzionale di Napoli, sarà sottoscritto il protocollo d'intesa tra il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Luisa Franzese, e il consigliere regionale di Parità, Domenica Marianna Lomazzo, volto al "superamento degli stereotipi di genere che influenzano i percorsi formativi ed alimentano fenomeni discriminatori". L'evento prevede i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, dell'assessore regionale all'Istruzione, Lucia Fortini, dell'assessore regionale alle Pari opportunità, Chiara Marciani, del consigliera regionale delegato alle Pari opportunità, Loredana Raia. Parteciperà, tra gli altri, anche Francesca Bagni Cipriani, consigliere nazionale di Parità. Sono state invitate Rosaria Bruno, presidente Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, Simona Ricciardelli, presidente Consulta regionale per la condizione della donna, Natalia Sanna, presidente Commissione regionale per le pari opportunità.(Ren)