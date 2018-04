Napoli: individuato furgone non autorizzato con rifiuti speciali

- Continua l'attività di controllo del territorio da parte degli agenti dell'unità operativa Vomero della polizia locale di Napoli, finalizzata alla repressione ed alla prevenzione degli abusi sul territorio. In particolare, sono stati effettuati appostamenti, in abiti civili, allo scopo di perseguire cittadini e negozianti sullo sversamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti. Durante l'attività, in via Caldieri, gli agenti hanno intercettato un furgone carico di guaina bituminosa, catalogato come materiale speciale e pericoloso, sprovvisto delle idonee coperture. Alla richiesta della documentazione prevista per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, del formulario dei rifiuti e dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali il conducente è risultato sprovvisto. E' stato dunque rintracciato il committente dei lavori che risultava essere il condominio dello stabile di via Caldieri che aveva effettuato il cambio della guaina sul terrazzo di copertura. Inoltre veniva rintracciato ed identificato anche il direttore della ditta autorizzata all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Nel corso di tale attività, gli agenti hanno provveduto a far scaricare la quantità di materiale, circa 80 metri quadrati, nonchè a farlo mettere in sicurezza. I rifiuti sono stati posti sotto sequestro penale ed affidati all'amministratore del condominio. Per il titolare del veicolo adibito al trasporto è scattato il sequestro ai fini della confisca del mezzo utilizzato per il reato contestato. I soggetti così individuati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per la violazione della normativa vigente in materia relativa al Testo Unico dell'Ambiente.(Ren)