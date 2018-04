Napoli: de Magistris, Parlamento dia parere chiaro su ristrutturazione dei servizi erogati da Enav (2)

- "Un'azienda, soprattutto se pubblica - ha proseguito de Magistris -, è composta dai propri lavoratori. Un'azienda che si racconta come eccellenza ha il dovere di raccontare il proprio personale come eccellenza e non mortificarlo paventando ripetutamente ristrutturazione che danneggiano la serenità del proprio personale". "Se il sistema di monitoraggio del traffico aereo prevede una capacità informatica sempre più remotizzata - ha aggiunto - questa può essere comunque dislocata e non centralizzata salvaguardando le peculiarità territoriali e garantendo una meglio distribuita ricaduta occupazionale e professionale. In questo senso parlamento e governo devono avere le idee chiare, da parte mia posso assicurare la totale amarezza nel vedere le eccellenze professionali della mia città ricattate ad abbandonare Napoli previo licenziamento". "In questo senso ho scritto anche una lettera al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, dichiarando anche la mia contrarietà al trasferimento da Capodichino del centro di ricerca di Enav, reparto questo riconosciuto da tutti come leader nel settore". "Non si difende così il lavoro, non si difende così il Mezzogiorno. Da parte mia posso assicurare battaglia in ogni sede istituzionale affinché i professionisti napoletani che ogni giorno collaborano alla crescita della città possano continuare a lavorare a Napoli, da Napoli e per Napoli", ha concluso de Magistris. (Ren)