Napoli: Verdi, domani la consegna in prefettura di un dossier sui parcheggiatori abusivi

- "Un dossier con numeri, luoghi e volti del parcheggio abusivo a Napoli sarà consegnato domani, venerdì 20 aprile, alle 10.30 in Prefettura, in piazza del Plebiscito. Successivamente, lo stesso dossier sarà presentato anche alla Questura, in via Medina". A darne notizia il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, precisando che "il dossier è il frutto delle denunce, verificate, arrivate alla pagina facebook 'Io odio i parcheggiatori abusivi' fondata insieme al consigliere comunale Marco Gaudini e a La radiazza di Gianni Simioli".(Ren)