Terra dei fuochi: Zinzi, audizione per messa in sicurezza del sito 'Ex Isolmer' a Teano

Napoli, 19 apr 16:35 - (Agenzia Nova) - La III Commissione speciale 'Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie' del Consiglio regionale della Campania si è riunita questa mattina per discutere della "Rimozione rifiuti e messa in sicurezza del sito 'Ex Isolmer' a Teano". All'audizione, presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, hanno partecipato la segretaria della Commissione Maria Muscarà e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli; il sindaco del Comune di Teano, Nicola Di Benedetto; l'assessore comunale Mario Migliozzi; il capo dell'opposizione consiliare a Teano, Valerio Toscano; il vice presidente del comitato No Imp, Alessandro Lepre; l'amministratore unico della Gesia, Francesco Passaro. Assenti: la Provincia di Caserta e l'Asi. (segue) (Ren)