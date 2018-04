Napoli: Borrelli (Verdi), si metta l'esercito a presidiare le stazioni più a rischio

- "Sono certo che la scelta di chiudere in anticipo la stazione La Trencia della Circumflegrea non sia stata presa con leggerezza perché è chiaro che una decisione del genere crea disagi agli utenti, ma non si possono mettere a rischio le strutture dell'Eav e la vita delle persone che vi lavorano". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "lo stesso De Gregorio, nei fatti, ha fatto capire che siamo di fronte a una decisione presa anche per richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza nelle stazioni dell'Eav e che si sta lavorando affinché la chiusura anticipata sia limitata a pochi giorni, il tempo di trovare una soluzione". "E' chiaro che non possiamo chiedere alle forze dell'ordine, già in difficoltà per le carenze di uomini e mezzi, di presidiare le stazioni, ma si potrebbe pensare di spostare alcuni militari per dare una sensazione di maggiore sicurezza a dipendenti e utenti" ha aggiunto Borrelli per il quale "al di là delle comprensibili e condivisibili ragioni degli utenti, anche per la loro sicurezza, non si può condannare De Gregorio per la scelta fatta".(Ren)