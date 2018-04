Napoli: erogati i contributi alle famiglie rom vittime incendio campo Cupa Perillo (2)

- Le famiglie che hanno ricevuto il contributo sono quelle in possesso dei titoli necessari; alle altre, invece, è stata data l'opportunità di un'accoglienza temporanea presso la struttura comunale "G. Deledda" nelle more della regolarizzazione dei documenti. Durante l'ultimo incontro, tenutosi alla presenza dell'Assessore Gaeta il 5 aprile scorso presso l'Auditorium, le famiglie si sono mostrate impazienti di ricevere il contributo; per tale motivazione i funzionari si sono recati tempestivamente a comunicare l'avvenuta erogazione. “Non è stato disposto, pertanto, alcuno sgombero da parte di questa Amministrazione che, al contrario, ha sempre avuto come obiettivo prioritario le necessità ed i bisogni di ciascuna famiglia. Daremo loro il tempo necessario per organizzarsi e lasciare l'Auditorium". E' quanto ha dichiarato l'assessore al Welfare Roberta Gaeta. (Ren)