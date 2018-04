Caserta: 118, proclamato da sindacato Saues stato di agitazione in tutta la provincia (2)

- "Ovviamente non potremo accettare rimedi come la soppressione temporanea di alcune postazioni Saut che, generando inevitabilmente ritardi negli interventi, potrebbero esporre il personale alle stesse situazioni di pericolo verificatesi a Napoli e pagate a caro prezzo dalla dottoressa Luongo venerdì scorso". "E' da febbraio – ha detto il presidente nazionale del sindacato del 118 - che sollecitiamo l'azienda rimarcando come le gravi criticità strutturali e organizzative compromettono gravemente il servizio". "Purtroppo, di fronte al silenzio e alla negazione dei più elementari diritti di un personale medico massacrato da estenuanti e impropri turni di lavoro, di fronte ad una azienda che costringe i medici a restare in servizio per ore ed ore a fine turno esponendoli penalmente, non ci restano alternative allo sciopero" ha concluso il presidente Ficco. (Ren)