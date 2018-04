Napoli: de Magistris, Parlamento dia parere chiaro su ristrutturazione dei servizi erogati da Enav

- "Il Parlamento deve dare un parere chiaro sulla ristrutturazione dei servizi erogati da Enav, società per azioni detenuta dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Per un'azienda di proprietà pubblica da considerare strategica in quanto deputata alla sicurezza del traffico aereo nazionale; per un'azienda economicamente sana e in stato ottimale, con traffico aereo in crescita del 4% rispetto il 2016, ricavi consolidati a 881,8 milioni di euro +1.9% rispetto il 2016, margine operativo lordo consolidato a 283,6 milioni di euro +11.3% rispetto il 2016, 6,5 milioni di euro come bonus per il riconoscimento di regolatore di puntualità, dividendo per azione aumentato del 6% nell'approvazione dell'ultimo bilancio". Lo ha scritto, in una nota, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, per il quale "è difficile capire come la ristrutturazione aziendale debba essere fatta a scapito dei lavoratori tutti e soprattutto per quelli del meridione del paese. Lavoratori che non vedono all'orizzonte un adeguamento salariale che il nuovo contratto nazionale dovrebbe quantificare per il 6% mentre la stessa percentuale è stata aumentata nei dividenti degli azionisti. Ma soprattutto lavoratori che hanno contribuito alla crescita dell'azienda partecipando, come nel caso di Napoli, allo sviluppo del sistema cittadino. Capodichino con l'incremento annuo consolidato del 9.5% di passeggeri e del 5% del traffico commerciale ha trainato la crescita nazionale dell'azienda, e non si capisce perché debba pagare l'emorragia di professionisti qualificati verso altre città". (segue) (Ren)