Ambiente: biocarburanti dagli oli vegetali, Graded presenta nuovo progetto green

- La Graded spa, società partenopea guidata dal vicepresidente di Confindustria Napoli, Vito Grassi, e attiva da 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, ha presentato ieri, al sesto Convegno internazionale in biotecnologia industriale Ibic 2018, un progetto di ricerca sperimentale sulla "Deossigenazione di oli vegetali non commestibili per produrre idrocarburi in presenza di ossidi misti di Mg-Al (Magnesio-Alluminio)", realizzato dagli ingegneri Graded in collaborazione con un team multidisciplinare di esperti delle Università di Genova e di Ancona. Lo studio si focalizza su un processo alternativo per la produzione di idrocarburi attraverso la deossigenazione selettiva di oli vegetali e grassi animali. (segue) (Ren)