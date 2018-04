Ambiente: biocarburanti dagli oli vegetali, Graded presenta nuovo progetto green (2)

- Il passaggio dall'uso di combustibili fossili a combustibili alternativi e sostenibili è una procedura complessa che richiede due passaggi principali: la ricerca di una nuova generazione di materie prime e lo sviluppo della relativa tecnologia. Per quanto riguarda le materie prime, gli oli vegetali, come soia, colza, mais, girasole e palma, hanno il vantaggio di riuscire a immagazzinare grandi quantità di energia, una capacità direttamente correlata alla loro struttura chimica che presenta catene di carbonio simili a quelle dei combustibili comuni come gasolio o diesel. Tuttavia, gli oli vegetali, che sono per lo più costituiti da trigliceridi, non possono essere facilmente utilizzati come tali, anche perché contengono quantità significative di atomi di ossigeno. E' a questo punto che interviene la tecnologia: secondo Graded, infatti, per essere convertiti in combustibili utilizzabili, gli oli vanno trattati attraverso un processo di "deossigenazione". Lo studio ha dimostrato i risultati positivi del processo per la produzione di biocombustibili avanzati di caratteristiche analoghe al diesel o alla benzina commerciale e quindi utilizzabili per gli stessi scopi, come produrre energia elettrica o alimentare motori, ottenuti però da fonti rinnovabili come la biomassa. Si tratta, dunque, di un primo passo verso nuove possibilità di produzione di energia green che potrebbe vedere Graded in campo già nei prossimi mesi. (Ren)