Napoli: iniziative per ricordare Roberto Bracco a 75 anni dalla morte

- Roberto Bracco fu giornalista, poeta, paroliere, autore di libretti per opere, e quindi narratore di grande qualità e di notevole successo, eclettico e capace di fondere il tono gaio con quello amaro, motivi popolari con la sensibilità per le condizioni più misere e dure dell'esistenza. Coraggioso e intransgente antifascista, fu deputato d'opposizione nel 1923, appartenne al gruppo di Amendola, e fu dichiarato decaduto nel novembre 1926; per la sua ostilità al regime; il suo teatro fu messo al bando e mai rappresentato fino all'ultimo dopoguerra, salvo per I pazzi, recitato da Emma Grammatica nel 1929. Il suo antifascismo e la sua propensione per il pacifismo, per la libertà e la dignità della persona, le scelte etiche e politiche, gli costarono care. L'intellettuale e drammaturgo tra i maggiori del tempo, le cui opere erano rappresentate in Europa e negli Stati Uniti, viene proposto dall'Accademia svedese per l'assegnazione del premio Nobel, ma in seguito all'opposizione del governo fascista, il prestigioso riconoscimento prese altre vie e al suo posto, si decise per la scrittrice sarda Grazia Deledda. Morì a Sorrento nell'aprile del 1943. (segue) (Ren)