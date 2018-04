Napoli: il 20 aprile presentazione numero “Rassegna Economica” con ministro Minniti

- La legalità, intesa come asset di competitività e sviluppo, è il tema del nuovo numero della rivista scientifica internazionale Rassegna Economica che sarà presentato venerdì 20 aprile alle ore 10.30 presso il Banco di Napoli alla presenza del Ministro dell'Interno Marco Minniti. Introdurranno i lavori: Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli, Paolo Scudieri, presidente SRM, ed Ettore Ferrara, presidente Tribunale di Napoli. Massimo Deandreis, Direttore della rivista e di SRM, e Salvio Capasso, Responsabile Economia delle Imprese e del Territorio di SRM, illustreranno le più recenti statistiche sull’economia illegale e sommersa, e gli impatti su investimenti, imprese, economia e credito. Ne discuteranno tra gli altri: Cesare Imbriani, ordinario alla Sapienza e presidente del comitato scientifico di Rassegna Economica, Federica Brancaccio, Presidente Acen e Federcostruzioni, Ida Mercanti, Servizio Tutela dei Clienti e antiriciclaggio della Banca d’Italia, e Michele Vietti, Presidente Finlombarda, già vice Presidente CSM. Durante la presentazione saranno premiati i ricercatori under 35 vincitori del 7° Premio Rassegna Economica, selezionati per i temi dell'economia sommersa e illegale e dell'economia marittima.(Ren)