Napoli: sabato il senatore Pillon (Lega) all'incontro dell'associazione Noi per la famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della manifestazione è prevista la testimonianza di Fabiola Bacci, madre di Jennifer Sterlecchini, giovane uccisa barbaramente dal suo ex compagno nel dicembre del 2016 a Pescara dopo una lite. Fabiola, fondatrice dopo l'omicidio della figlia del comitato "Insieme per Jennifer", ha promosso una raccolta firme nazionale per l'abrogazione del rito abbreviato per i reati di omicidio. La raccolta firme, che ha visto anche impegnata la squadra di calcio del Pescara con la firma del ct Zeman come primo firmatario, ha prodotto l'approvazione alla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura della proposta di legge.Noi per la Famiglia, tramite il presidente dell'associazione in Regione Abruzzo Carola Profeta, intende sostenere la battaglia di Fabiola Bacci ed insieme a lei consegnerà al senatore Pillon la richiesta di calendarizzazione della proposta di legge anche al Senato affinché, in tempi rapidi, si arrivi all'approvazione anche da parte di Palazzo Madama del testo già approvato a Montecitorio. (Ren)