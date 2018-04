Campania: Ronghi (Sud protagonista), al sud si muore di più per mala politica e incapacità di gestione

- "Non solo sul piano economico e sociale, ma anche sul piano del diritto alla salute e alla vita, l'Italia è duale, con le regioni settentrionali dove la prevenzione funziona e la salute è garantita, ed il Sud, dove si registrano percentuali di mortalità per cancro e altre malattie che vanno dal 5 al 28%, con la Campania che è in testa alla terribile delle classifica delle Regioni dove si muore di più e prima". E' quanto ha affermato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, commentando i dati resi noti dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni italiane. "La mortalità precoce che colpisce le Regioni del Sud, e particolarmente la Campania - ha continuato -, ha precisi responsabili: i governi centrali, che si sono succeduti negli ultimi trent'anni, che hanno sottratto al Mezzogiorno le risorse del fondo sanitario nazionale al Sud, lasciando vigenti criteri di ripartizione penalizzanti per i nostri territori; i Governi regionali che non hanno saputo imporre la modifica di quei criteri e che non hanno saputo gestire l'organizzazione sanitaria in maniera ottimale, utilizzando, invece, la sanità a scopi clientelari" . "Da qui, la valanga di disfunzioni amministrative ed organizzative che rendono difficile la prevenzione e che vanificano anche l'enorme sforzo che, quotidianamente, viene fatto dagli ottimi medici ed infermieri che operano nelle strutture sanitarie del Sud e della Campania", ha sottolineato Ronghi, per il quale, dunque, "la 'mala-politica' e l'incapacità di gestione sono responsabili di quello che è un vero e proprio disastro sanitario e sociale". "Di fronte a questi dati allarmanti – ha concluso Ronghi - il presidente della Regione Campania e commissario ad acta De Luca e i manager della sanità dovrebbero ritrovare un forte senso etico non solo per garantire ai campani il diritto alla salute, ma anche per rendere giustizia alle grandi eccellenze sanitarie e chirurgiche che abbiamo in Campania e che ci vengono riconosciute nel mondo". (Ren)