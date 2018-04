Napoli: erogati i contributi alle famiglie rom vittime incendio campo Cupa Perillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come da impegni assunti con le famiglie rom accolte nell'Auditorium di Scampia, a seguito dell'incendio dello scorso 27 agosto che ha colpito il campo di Cupa Perillo, il comune di Napoli informa che sono stati erogati in data 13/04/2018 i contributi aventi la finalità di favorire le famiglie in direzione di soluzioni abitative autonome. Nella gestione, l'assessore al Welfare Roberta Gaeta – si legge in una nota del comune -, attraverso il Servizio contrasto alle nuove povertà ed emergenze sociali e con il supporto dei servizi sociali municipali, ha interloquito costantemente nel corso di questi mesi con le singole famiglie, al fine di valutare e costruire insieme un percorso che consentisse la fuoriuscita dal disagio e dalla situazione di emergenza. A seguito della perdita dei beni materiali in loro possesso, l'amministrazione ha dato la possibilità alle famiglie rom vittime dell'incendio di presentare istanza di contributo al fine di intraprendere un percorso di autonomia, su base volontaria, purché in possesso del permesso di soggiorno e dell'iscrizione anagrafica. (segue) (Ren)