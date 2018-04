Caserta: 118, proclamato da sindacato Saues stato di agitazione in tutta la provincia

- "Gli impegni assunti in Prefettura dall'Asl di Caserta ad ottobre scorso si sono rivelati in un fuoco di paglia: proclamiamo lo stato di agitazione e a breve, se non ci saranno risposte concrete sui temi della carenza di personale, sulle sostituzioni a fine turno, sugli straordinari e sulle ferie residuali 2017, torneremo a proclamare lo sciopero". Lo rende noto Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, organizzazione sindacale dei medici dell'urgenza e emergenza (118 e Pronto Soccorso). "Le soluzioni adottate dalla direzione sanitaria dell'Asl casertana a novembre scorso, sebbene non esaustive dei gravissimi problemi sul tappeto, sembravano andare nella giusta direzione ma – ha spiegato Ficco – sono andate via via esaurendosi riportando il servizio in condizioni anche peggiori rispetto a prima se si considera che le richieste di intervento sono persino aumentate". (segue) (Ren)