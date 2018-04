Campania: Beneduce (Fi), a 70 anni dalla vittoria della Dc scenario politico sconcertante e pericoloso

- "Gli uomini che guidarono l'Italia nella difficile opera di ricostruzione del dopoguerra scelsero la moderazione e il dialogo per affrontare uno dei momenti più duri della storia italiana. A 70 anni di distanza, da quella domenica del 18 aprile del 1948 che vide una vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana che raggiunse il 48% dei voti, lo scenario politico italiano è sconcertante e pericoloso". Lo ha dichiarato, in una nota, Flora Beneduce, consigliere regionale campano di Forza Italia. "De Gasperi - ha continuato - era assertore del pensiero che la politica significa realizzare e tanto è stato fatto per gli anni a seguire da uomini di Stato capaci di coniugare il pensiero e l'azione. Alcide De Gasperi pur avendo ottenuto una vittoria schiacciante ha sempre aperto al dialogo e al confronto con altre forze politiche perché questo è il vero principio democratico". "E' un anniversario significativo - ha commentato Beneduce - soprattutto oggi che siamo in una fase di stallo sulla formazione del Governo". "La linea politica non è un atto personale ma è la visione complessiva dello Stato ed è la progettazione del futuro di intere generazione". "Uno spunto di riflessione per una politica che si definisce moderna ma che ha perso il senso delle istituzioni, dei ruoli e soprattutto del rispetto interpersonale e nei confronti delle comunità che rappresenta", ha concluso. (Ren)