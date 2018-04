Napoli: venerdì l'Healt point a piazza Mercato sui disturbi affettivi

- Venerdì 20 aprile, alle ore 18, presso la sede dell'Associazione della gioventù cattolica di Piazza Mercato, a Napoli, si terrà il terzo appuntamento con "Scuole territoriali della salute emotiva e comportamentale", incontri divulgativi sul benessere psichico promossi da "Health point", il progetto ideato da Vincenzo Barretta, psichiatra, direttore scientifico del Centro Noesis di Napoli, in collaborazione con il Rotary club Napoli Castel dell'Ovo, con il supporto delle sedi del Rotary Club Napoli Posillipo, Napoli Castel Sant'Elmo, Napoli Ovest e Napoli Sud Ovest, insieme con la Fondazione istituto antoniano, il Centro studi "AdAstra", la Fondazione Pellegrini – Opera Fabrizio Pignatelli e Sorbino. Il tema dell'incontro di venerdì sarà "I disturbi affettivi: cosa sono e come influenzano la nostra salute" e si discuterà dei delitti e degli abusi contro le donne e i minori, dentro e fuori le famiglie, della depressione e delle vecchie e nuove dipendenze sempre più diffuse tra i giovanissimi. "Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro confronto sul tema dei disturbi affettivi alla platea dei giovanissimi volontari di Asso.Gio.Ca", ha spiegato Vincenzo Barretta, aggiungendo: "Auspichiamo di incontrare i genitori e gli educatori, per fornire loro gli strumenti necessari a non sottovalutare le dinamiche affettive malate, derubricandole con superficialità a questioni personali e non comprendendone per tempo la patogenicità e la minaccia per l'incolumità degli individui. Per questa ragione, facciamo rientrare nel vasto ambito delle disfunzioni affettive pure l'allarme, suscitato soprattutto dai recenti fatti di cronaca, relativo ai disturbi dell'umore e agli abusi di sostanze, sempre più diffusi tra i giovanissimi, che le famiglie non sono ancora in grado di riconoscere per tempo, e dunque di prevenire". (Ren)