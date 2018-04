Napoli: domani sottoscrizione protocollo per attività sociali presso Istituto Martuscielli

- Domani, alle ore ore 11, nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, a Napoli, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris verrà siglato il protocollo d'intesa con l'Istituto Martuscelli, ente di diritto pubblico volto all'assistenza dei non vedenti. "Attraverso le attività promosse dall'assessorato alle Politiche Sociali - si legge in una nota del comune di Napoli -, l'amministrazione partecipa al rilancio dell'Istituto, dedicato a persone non vedenti e ipovedenti, per realizzare presso quella sede un nuovo presidio di welfare municipale della città di Napoli". Interverranno l'assessore comunale al Welfare Roberta Gaeta e il commissario straordinario dell'Istituto Martuscelli Andrea Torino. (Ren)