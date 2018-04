Napoli: Touring club italiano, il 22 aprile visite guidate gratuite alla Reggia di Portici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 22 aprile, il progetto del Touring club italiano "La penisola del tesoro", l'iniziativa nata 19 anni anni fa per portare soci e curiosi alla scoperta dell'Italia e del suo patrimonio artistico, farà tappa alla Reggia di Portici, nel napoletano. Posta alle pendici del Vesuvio, ha un bosco superiore, originariamente dedicato alla caccia, ed uno a valle, di tipo più ornamentale, esteso fino al mare. La Reggia fu costruita nel 1738 per volere del re di Napoli, Carlo di Borbone, e della moglie, Amalia di Sassonia, affascinata dai paesaggi del Sud. Lavorarono alla sua realizzazione i migliori architetti e artisti dell’epoca, Giovanni Antonio Medrano, Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Giuseppe Canart, Giuseppe Bonito. L’itinerario, accompagnato dalle guide della Reggia, si svolgerà partendo dallo scalone reale, visitando l’Herculanense museum con reperti provenienti dagli scavi di Ercolano e Pompei, l’appartamento reale, la sala cinese con i suoi eleganti affreschi, luogo visitabile grazie all’accoglienza dei volontari Touring per il patrimonio culturale, con il progetto "Aperti per voi", oltre alla cappella reale e l’orto botanico con i giardini ornamentali ed importanti collezioni di piante provenienti da diverse parti del mondo. Il punto d’accoglienza Touring sarà in via Università 100, all’ingresso della Reggia, da cui partiranno visite guidate gratuite ogni 15/30 minuti. Domenica 22 aprile, in alternativa all’auto, per visitare la Reggia di Portici e il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, sarà possibile utilizzare, oltre ai treni ordinari, anche il treno storico “Pietrarsa Express”. (Ren)