Campania: Beneduce (Fi), attenti ai segnali dei disturbi del comportamento negli adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adolescenza è un passaggio importante, un nuovo modo di concepire la vita in parallelo con lo sviluppo fisico e psichico; la scuola e la famiglia devono prestare la massima attenzione ai segnali di disagio dei ragazzi". Così, sul tema delle problematiche e psicopatologie dell'adolescenza, è intervenuta questa mattina Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento sanità di Forza Italia, nel corso dell'evento "Primario degli ospedali riuniti della Penisola Sorrentina", organizzato dall'Ic2 Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco. "I problemi se affrontanti nei tempi giusti possono essere risolti, in caso contrario sfociano in vere e proprie patologie", ha aggiunto Beneduce, che ha rivolto un appello agli studenti per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare: "Non bisogna cadere nel tranello del rapporto con il cibo – ha precisato la consigliera – ma ai primi segnali di difficoltà non esitate ad avvertire le famiglie, i professori e i vostri amici per farvi aiutare a superare una difficoltà che è soprattutto di ordine psichico". "Le tematiche adolescenziali sono al centro delle attività del Consiglio regionale – ha aggiunto la Beneduce - abbiamo approvato la legge regionale sul bullismo e cyberbullismo e stiamo lavorando ad un testo di legge sui disturbi del comportamento alimentare". A conclusione del suo intervento la Beneduce ha invitato i docenti dell'IC2 Don Bosco - D'Assisi di Torre del Greco a partecipare al progetto del Consiglio regionale "Ragazzi in aula", per avvicinare gli studenti alle istituzioni. (Ren)