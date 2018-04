Napoli: domani la commemorazione del 75esimo della scomparsa di Roberto Bracco

- Domani, alle ore 13.30, a Napoli si terrà una cerimonia di commemorazione in occasione del 75esimo anniversario della scomparsa di Roberto Bracco, giornalista, scrittore e autore di teatro. Sarà scoperta una targa nel luogo dove visse, in via San Gregorio Armeno 41. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'assessore alla Cultura del comune di Napoli Nino Daniele. (Ren)