Napoli: domani la presentazione del concorso "Bravi e grazie"

- Domani, venerdì 20 aprile alle ore 11 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, alla presenza del vicesindaco di Napoli Raffaele Del Giudice, si terrà la conferenza stampa per il lancio della prima edizione del concorso nazionale "Bravi e grazie". Il concorso intende premiare i comportamenti virtuosi e sostenibili dei cittadini e sarà attivo fino al 30 settembre 2018. Nel corso della conferenza saranno spiegate le modalità per partecipare e riuscire a vincere uno dei tre veicoli elettrici, un'auto (guida da 14 anni), un motorino elettrico e una bicicletta elettrica, per un montepremi complessivo di oltre 20mila euro, messi in palio per il concorso. Alla conferenza stampa parteciperanno l'amministratore unico ed il direttore generale di Asia Francesco Iacotucci e Francesco Mascolo, insieme al presidente ed al responsabile Sud Italia Achab Group Paolo Silingardi e Massimo Santucci.(Ren)